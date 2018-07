Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de juliol de 2018

La SDRCA va col·laborar amb una entitat benèfica que feia passar alguns dies de vacances a casa nostra uns xiquets i xiquetes residents a l’Àfrica. A part d’ajudar-los vam tenir la pretensió de fer-los fer una ruta per Barcelona

Se’m va acudir fer una visita al Zoo, però la meva col·laboradora em va dir que aquesta visita els feriria perquè veurien els seus animals engarjolats. No havia pensat en aquest efecte secundari

Em movia la idea que els agradaria veure que Barcelona tenia cura d’animals africans. Estava convençut que s’alegrarien de retrobar els seus animals a Barcelona. He de dir que aquesta proposta era experimental. Volia saber quina seria la seva resposta

Segons tinc entès, el Zoo de Barcelona està reenginyant el que ha de ser un zoo en ple s. XXI. M’ha arribat a l’orella que el Zoo vol convertir-se en un hospital d’animals amb alguna nafra i en un refugi d’espècies que estan en perill d’extinció

Segur que hi ha molta més sabiduria del que estic comentant. S’ha de deixar treballar els especialistes perquè com ells no hi ha persona que millor sàpiga les funcions que avui dia ha d’acomplir un zoo.

Jo crec que tots hauríem après amb la reacció d’aquests xiquets i xiquetes de cara a fer un Zoo millor. Pensant que no haurien patit un xoc, ens haurien ensenyat molt

Vaig ser al zoo de Yaünde. Mai hagués dit que Yaünde tingués un zoo. El zoo estava molt cuidat, hi havia un noi que estava per tot. Era un zoo de la fauna autòctona, però no n’hi havia massa exemplars. Era un zoo per anar-hi a passar l’estona, normalment amb un perfil familiar

Estic segur que el nostre Zoo està agermanat internacionalment amb d’altres zoos. M’hagués agradat trobar-hi algú relacionat amb el Zoo de Barcelona. Segurament els zoos deuen formar una o més federacions internacionals. Si no és així, mala sort

Els animals de Yaünde estaven ben cuidats amb la supervisió d’aquell noi que n’era l’encarregat. Hi vam anar cap el migdia, no hi havia massa gent potser perquè era un dia feiner

Veient aquest zoo, crec que els nois que visitaven Barcelona no havien de passar cap pena, alhora que ens vam perdre la seva lliçó magistral