Zimbàbue, un país a la incubadora

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de juny de 2017

Zimbàbue és un dels països africans que més va trigar a deslliurar-se del jou de Rhodèsia (1980), colònia britànica primerament gestionada per l’home de negocis Cecil Rhodes

L’alliberament de Zimbàbue fou conduït pel partit ZANU de l’actual president Robert Mugabe (1924), l’únic president que ha tingut fins ara el nou país malgrat les diferents crisis que ha experimentat

El principal problema a què ha hagut d’enfrontar-se és la volatilitat de la moneda, unes devaluacions esgarrifoses que han provocat serioses conseqüències de supervivència. L’esperança de vida durants aquests anys caigué en picat

Robert Mugabe, tot i no posant el cap sota l’ala, no ha aconseguit solidificar el seu model socioeconòmic

Aplaudeixo la resolució dels assentaments de barraques a la capital Harare, com n’hi ha a moltes grans ciutats africanes. És un home d’ordre.

Recordo les imatges de Robert Mugabe quan va assistir als actes funeraris en honor del Papa Joan Pau II. Ningú li va fer arribar una salutació cordial. Malgrat que això fou empès per occidentals, no són pocs els africans que li donen suport, sobretot pel seu coratge

Se’l veia com perdut, tothom li va girar la cara, però se’l veia ferm. És el típic dictador que no vol deixar el poder per por a qui vingui perquè ho pot rebentar tot. No troba la manera de donar benestar al seu poble

La SDRCA ha tingut accés a una bona colla d’estudiants zimbabuesos. Gràcies a Internet van aconseguir estudiar alguns dels nostres cursos. El balanç fou molt positiu. Els vam atorgar diplomes quan van aprovar els temaris