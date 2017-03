Zidane: “Respectem molt els àrbitres”

PRIMERA DIVISIÓ: El Reial Madrid rep el Las Palmas al Santiago Bernabéu just després del partit del Barça

Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid

Just quan el Barça acabarà el seu partit contra l’Sporting, el Reial Madrid sortirà a jugar a la gespa del Santiago Bernabéu per enfrontar-se aquest dimecres al L as Palmas (21.30 h / Movistar Partidazo). L’equip blanc, doncs, sabrà si necessita guanyar per recuperar el liderat o si es tracta de donar un cop a la Lliga aprofitant una hipotètica ensopegada dels blaugranes. Serà el primer partit dels blancs després de guanyar al camp del Vila-real un partit en què es va parlar tant del resultat al marcador com de l’actuació arbitral pel penal assenyalat a favor dels madridistes per mans de Bruno Soriano. “Tot el que fa referència al Reial Madrid s’exagera. Jo no em fico amb els àrbitres i els meus jugadors tampoc. Respecten molt el que fan. Tinc un vestidor espectacular que vol treballar i fer les coses bé. Estic orgullós dels meus jugadors i vaig a mort amb ells”, va argumentar Zinedine Zidane en la roda de premsa anterior al partit.

Zidane no va voler parlar gaire del tuit de Gerard Piqué en què comparava errades arbitrals a favor i en contra del Barça i el Madrid en els partits contra el Vila-real i el Màlaga, així com del missatge del president del club groc, Fernando Roig, que va queixar-se perquè va veure els col·legiats del partit abandonant l’estadi amb bosses amb l’escut del Madrid i regals a dins, una pràctica que sol ser habitual entre els clubs de Primera. “No entraré a valorar tot això, respecto les opinions de tothom i tothom pot opinar. El que més m’importa són els meus jugadors, que són un espectacle per com són de respectuosos i professionals. Molesta però ja està. Cadascú pot opinar. Jo no m’hi puc ficar, si un jugador o un president parla. Ningú ho impedirà, però no és veritat, nosaltres el que fem és guanyar al camp i estic orgullós de veure com respectem l’àrbitre i la gent que treballa pel bé del futbol”. El tècnic no va valorar la queixa feta per la directiva del Madrid a la Lliga de Futbol Professional sobre les imatges dels partits que es veuen a la televisió perquè considera que la senyal televisiva en ocasions els perjudica. Des del club blanc es denunciava que a la televisió no es va emetre una repetició del gol de Bakambu, del Vila-real, en què es veia que el davanter africà estaria en possible fora de joc.

El retorn de Jesé

En l’aspecte esportiu, el tècnic francès donarà descans a Casemiro, que queda fora de la llista i obre la porta a la possibilitat de veure Kovacic al centre del camp contra els canaris. Al Las Palmas destaca la presència de Jesé, el davanter canari que, després de passar anys al Madrid, va marxar al PSG. El club francès, on era suplent, el va cedir a l’equip de la seva illa natal aquest gener, on encara no ha aconseguit marcar cap gol. En principi, serà titular en el seu retorn al Bernabéu.