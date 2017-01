Zidane pasa al ataque

25 gen 2017 per SDRCA

CARLOS NOVO – Madrid – LA VANGUARDIA – 25/01/2017

FÚTBOL, VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY: El Madrid necesita una remontada en Vigo para seguir aspirando al triplete

En el Madrid escuecen y se comprenden mal las críticas. Zinédine Zidane hizo ayer suyo el sentimiento de la plantilla, dio un paso adelante y sacó pecho a un día de jugarse la posibilidad de seguir aspirando al triplete. El equipo necesita una remontada en Vigo tras el 1-2 de la ida, un resultado del que no hay precedentes de remontada blanca en la Copa. “Sabemos de la dificultad del partido, pero parece que vamos los últimos. Escucho las preguntas y parece que nos jugamos el descenso”, tronó el siempre comedido y sonriente Zidane, harto de responder qué le parece que el Bernabeu pitara a Cristiano ante el Málaga ya al minuto cinco de juego. “Es la exigencia que tenemos. Aquí nos han pitado a todos. No sé si es justo o injusto. Nosotros hacemos lo máximo para el público que viene. Lo cierto es que necesitamos a la gente”, se quejó.

En el otro frente, en Vigo, se muestran cautos de puertas para afuera. Berizzo dio descanso el fin de semana a la mayoría de sus titulares y hoy dispondrá del equipo de gala –salvo el Tucu Hernández, que se pierde el partido por sanción– que asaltó el feudo madridista la semana pasada. El técnico argentino intenta quitar presión a sus jugadores y calmar a una afición que abarrotará Balaídos y que se ve, no ya en semifinales, sino alzando una Copa que siempre se les ha resistido. El club ha llegado a tres finales de Copa y perdió las tres; la última en el 2001. “El Madrid siempre es el favorito, ante cualquier rival y en cualquier partido. No es verdad que lo más difícil ya esté hecho”, insistió el entrenador de los celestes.

El Madrid no entra en el juego de quién es el favorito. Las casas de apuestas dan una ligera ventaja al Celta. El Madrid lo que quiere dejar claro es que va a ir a por todas y que la eliminatoria está abierta. “No vamos a tirar nada. Vamos a jugar con todo lo que tenemos por delante y eso no va a cambiar. Hay que marcar y saber manejar el partido. Sabemos cómo fue la ida, pero tenemos 90 minutos o más para cambiarla”, señaló un Zidane que asegura que no ve al equipo ni físicamente mal ni anímicamente preocupado: “El vestuario está animado. Todo es fácil cuando las cosas van bien, pero ahora es el momento de demostrar que hoy hay un partido muy bonito”.

–¿Y qué pasará si caen eliminados?, ¿será su mayor fracaso? –se le preguntó.

–No pienso en eso ahora, pero no sería nuestro mayor fracaso –respondió.

Con Zidane en el banquillo, el Madrid nunca ha perdido una eliminatoria. Si siempre es complicado adivinar el once del Madrid, aún más lo será hoy. Zidane, fiel a su costumbre, no dio pistas. Cristiano está bien y apunta a titular. La única sorpresa fue la no inclusión de Varane en una convocatoria de la que ya faltan defensas como Carvajal, Pepe y Marcelo. Danilo y Fabio Coentrão han entrado en la lista, así como el lateral derecho del Castilla, el marroquí Achraf Hakimi. James ha recaído de su lesión, pero tiene una sobrecarga muscular, no una rotura. Una semana más de baja.