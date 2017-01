Zidane denuncia campañas externas contra Benzema

29 gen 2017 per SDRCA

CARLOS NOVO – Madrid – LA VANGUARDIA – 29/01/2017

Karim Benzema lleva camino de fracturar al madridismo, pero Zinédine Zidane sigue defendiéndole a capa y espada a costa de perder crédito personal. La eliminación copera no ha sido bien digerida por la entidad blanca y lo que todo eran sonrisas hace menos de un mes se ha tornado ahora en preocupación. El madridismo busca culpables y dos son las caras visibles de todos los males: Benzema y Danilo. Una encuesta digital publicada ayer por el diario As reflejaba que el 88 % de los aficionados blancos consideraba que Benzema merecía y debería ir al banquillo esta noche ante la Real Sociedad.

Benzema acaparó ayer más de la mitad de las preguntas en la rueda de prensa de Zidane. Hasta tal punto se le preguntó por activa y por pasiva a Zidane si no le otorgaba a su compatriota trato de favor que los medios franceses presentes terminaron asegurando a su vez que había una campaña de la prensa española contra Benzema y a favor de Morata, quien por otra parte, quizás por su carácter altivo, seguramente no le cae bien a nadie y él mismo ya está pensando en una salida definitiva del club en verano. El Madrid lo recompró el pasado a la Juventus por 30 millones.

Zidane se esforzó en Valdebebas por mantener la mejor de las sonrisas en una comparecencia más crispada de lo habitual. Negó que Benzema sea su protegido y aseguró que lo ve muy bien: “No hay que preocuparse por Karim. Está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que puede dar en el campo. Ha marcado goles y le veo metido. No lo está haciendo tan mal. El público quiere más de sus jugadores y hay que aceptar todo. Él tiene personalidad y carácter. Es muy fuerte y dará lo mejor. No se va a borrar y le voy a apoyar siempre. Y más cuando tiene dificultades, cuando desde fuera le quieren molestar”.

- Pero las críticas a Benzema le duelen a usted un poquito más, se le insistió.

- No. No hay trato de favor. Yo quiero a todos mis jugadores. Es lo mismo para todos. Benzema es el nueve del Madrid y Morata también.

Y terminó con una obviedad: “Lo único que me une más a Benzema que al resto es el idioma. Al hablarnos en francés para mí es más fácil”.

El Bernabeu no se llenará esta noche, disgustada la afición blanca por la deriva del equipo las dos últimas semanas. Se esperan silbidos al equipo. “No me preocupa”, aseguró Zidane, quien recupera a Varane, pero no a James, al que le queda una semana.

En línea con su entrenador, Sergio Ramos realizó ayer un llamamiento institucional como capitán para que no se reproduzcan esta noche los pitidos que ya hubo en el último partido de Liga ante el Málaga: “Por encima de todo, la afición y nosotros tenemos que ser un equipo invencible y estoy convencido de que juntos podemos ganar la Liga”.

La Real se presenta en Madrid también recién eliminada de la Copa. El equipo donostiarra viene sin Yuri porque el TAD no le concedió la cautelar. Eusebio ve a los suyos con opciones: “Estamos orgullosos de lo que hicimos ante el Barcelona, pero eso no es suficiente. Ahora lo que nos llena es conseguir nuestros objetivos. Vamos al Bernabeu con ambición, Más allá de elogios, lo que hay que ser es más fuertes cada día”.