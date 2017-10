Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA / viquipèdia – Les Corts – 19 d’octubre de 2017

L’arxipèlag de Zanzíbar està format per quatre illes situades prop de la costa continental de Tanzània. Quan es va formar la unió política de Tanganica i Zanzíbar, el nou país es va anomenar TanZÀNia en honor a l’arxipèlag

Les mides i poblacions són molt semblants a la de les Balears. Zanzíbar està constituïda per quatre illes (Unguja, Pemba, Mafia i Latham), però només Unguja i Pemba formen una unió política semiautònoma de Tanzània. Latham és més petita que Cabrera, però ambdues estan deshabitades

La superfície de les Balears és de 5.035,13 km2 i la de Zanzíbar és de 3.085,13 km2. La població de Balears és de 1.105.079 habitants i la de Zanzíbar és de 1.122.485 habitants. Les majors illes són Mallorca i Unguja

La unió política de Zanzíbar amb Tanganica va resultar en el seu moment una mica mítica perquè un petit arxipèlag va fer canviar el nom de la gran part continental. Va ser una mica allò de David i Goliat

No disposo de gaire més informació de primera mà, només els comentaris d’una persona que hi va anar de viatge. Em va comentar que tot estava mig deixat i que els seus habitants s’ho prenien tot amb molta filosofia, com si estessin cansats de no fer gran cosa

Sovint m’oblido d’aquest arxipèlag involuntàriament al fer el recompte d’illes africanes. Probablement perquè gairebé toquen el continent. De tant en tant trobo notícies de Zanzíbar per qüestions relacionades amb la capital del país, Dar es Salaam

La Zanzíbar política dóna pas a un elevat sentiment patriòtic tal i com es pot veure al llarg de la seva història