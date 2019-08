Posted by

Zanzíbar (probablement del persa Zangi-bar, que significa ‘costa dels negres’) és una regió semiautònoma de Tanzània que comprèn un parell d’illes allunyades de la costa oriental d’Àfrica trucades Unguja o Zanzíbar (1554 km²) i Pemba. Aquestes i l’illa de Màfia solen ser anomenades algunes vegades les illes de les espècies, encara que el terme sol associar més amb les illes Moluques.

El centre econòmic i la principal ciutat és la Ciutat Zanzíbar a l’illa d’Unguja, famosa per ser la ciutat que va veure néixer a Freddie Mercury vocalista del cèlebre grup Queen. La Ciutat de pedra de Zanzíbar (centre històric) va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2000, en ser una de les ciutats més importants de la cultura suahili.

Les principals indústries són les espècies (nou moscada, canyella i pebre) i el turisme. Zanzíbar és també l’únic lloc on habita el mico colobo vermell de Zanzíbar.

Zanzíbar ha estat habitat durant almenys 20.000 anys; seva història escrita comença quan l’arxipèlag es va convertir en un lloc de pas per als comerciants que viatjaven entre Aràbia, Índia i Àfrica. L’illa d’Unguja oferia un port segur i ben protegit, i encara que l’arxipèlag en si oferia pocs productes de valor, els àrabs es van assentar en el que es convertiria Ciutat de Zanzíbar (Stone Town) i la van convertir en un centre de comerç amb les poblacions costaneres de l’Àfrica oriental. Els àrabs van construir fortaleses a les illes i van construir la primera mesquita de l’hemisferi sud.

A la fi del segle XV, i arran del viatge de Vasco de Gamma de 1499, els portuguesos van ser els primers europeus que van aconseguir el control de Zanzíbar, que van mantenir durant gairebé dos segles. Va ser conquistada per immigrants perses de Shiraz i més tard, en 1698, es va convertir en part de les possessions del sultanat d’Oman, que es va apoderar de l’enclavament, desenvolupant una economia de comerç i plantacions, amb una elit àrab governant sobre una majoria de població africana. En les plantacions de Zanzíbar es van conrear espècies, per la qual cosa enclavament va passar a conèixer-se com «illes de les Espècies» (un nom que també van adquirir les illes Moluques, que formen part de l’actual Indonèsia). Un altre producte important en l’economia zanzibarí era l’ivori, obtingut dels ullals dels elefants africans. El tercer pilar de l’economia el constituïen els esclaus africans, que van convertir a Zanzíbar, entre els segles XVII i XIX en un important centre esclavista del món àrab, creant un sistema comercial triangular amb Aràbia i l’Índia similar al sistema esclavista triangular d’Europa- Àfrica-Amèrica. (El govern britànic va portar al terme del tràfic d’esclaus a finals del segle XIX sota el govern del sultà omanita Hamud ibn Mohammed, controlat pels britànics.) El sultanat de Zanzíbar, independitzat d’Oman en 1861, controlava una part substancial de la costa oriental africana, coneguda com Zanj, i nombroses rutes comercials africanes.

Gradualment el control de Zanzíbar va passar a l’Imperi britànic, que va prendre possessió del lloc com a part de la seva política expansiva colonial i també en part a causa del ímpetu del moviment abolicionista de l’esclavitud. El 1890 Zanzíbar es va convertir en un protectorat britànic. Els britànics van designar visirs des de 1890 fins a 1913 i després, residents britànics des de 1913 fins a 1963. La mort del sultà Khalid bin Bargash el 1896 i la seva successió per part d’un candidat no aprovat pels britànics va portar a la guerra anglo-zanzibarí, considerada la guerra més breu de la història (38 minuts).

El 1963 l’arxipèlag de Zanzíbar va aconseguir la independència com una monarquia constitucional, però les tensions ètniques entre àrabs i africans van portar poc després a la sagnant revolució de Zanzíbar en la qual el sultà de Zanzíbar va ser enderrocat, diversos milers d’àrabs i indis van ser assassinats i altres milers expulsats i les seves propietats i confiscades pel nou govern de la República de Zanzíbar i Pemba. Al mes d’abril, la nova república va aconseguir un acord amb la veïna Tanganika, unint-se per formar el 26 d’abril de 1964 Tanzània, un nou país en el qual Zanzíbar constituïa una regió autònoma. Al gener de 2001 es va produir una massacre a Zanzíbar com a resultat d’unes eleccions amb resultats qüestionats.

Excepte durant un breu període entre 1963 i 1964, amb la República Popular de Zanzíbar i Pemba, Zanzíbar mai ha estat una nació o país independent per dret propi. Encara que Zanzíbar és part de Tanzània, tria al seu propi president qui és el cap d’estat per als assumptes interns de la illa. Va ser triat per a aquest ofici el 29 d’octubre de 2000.

