Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de març de 2018

Fa uns quants mesos que vaig trobar una persona de Barcelona que acabava de tornar de Zanzíbar perquè es va trobar un lloc que no havia imaginat. Es per això que al tocar aquest tema estava una mica accelerat

Tanganica des de la seva independència tenia el somni que es va converir en realitat d’incorporar Zanzíbar a la unitat territorial. Un cop finalitzades les negociacions Tanganica i Zanzíbar acordaven un nom comú als dos territoris. El nom triat va ser TanZania o normalment Tanzània

Zanzíbar és un arxipèlag situat a curta distància de Tanganica que té unes característiques geogràfiques que recorden d’alguna manera les illes Balears, nombre d’illes, habitants i superfície, més o menys

Només dues illes gaudeixen d’autonomia per als afers locals i regionals, molt semblant a les nostres comunitats autònomes o menys

El viatger en qüestió estava capgirat perquè va veure persones que vivien molt relaxades sense massa ocupació. Es veu que semblava que vivien de l’aire. Home, jo no he estat mai a Zanzíbar, però no puc entendre com illes de la magnitud de Mallorca i Menorca aixopluguessin gent ociosa perquè això causaria una epidèmia

A no ser que el govern de Tanzània subvencionés Zanzíbar d’alguna manera perquè, és clar, s’ha d’aconseguir menjar d’alguna manera com ara practicant una activitat econòmica

Com que l’Àfrica és transversalment un continent molt variat i ple de sorpresa tot pot arribar a sorprendre d’alguna forma

Si torno la raó al meu confident de Zanzíbar, he de pensar que alguna cosa fan per viure per molt que les costes de Tanganica siguin molt a prop

Zanzíbar sempre ha estat molt influïda per Orient, prop de terres àrabs a l’altra banda de l’Índic. Desconec com Tanzània va poder sumar la part continental amb la illenca perquè Zanzíbar va passar de tenir sobirania pròpia a passar a ser un arxipèlag autònom per tot allò local i regional