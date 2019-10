Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de setembre de 2019

El riu Zambeze és un llarg riu de l’Àfrica austral, el quart per la seva longitud de tot el continent africà (després del Nil, el Congo i el Níger) i el més llarg dels que desemboquen a l’oceà Índic.

Té una longitud total de 2.574 km. Neix a Zàmbia, a la frontera amb la República Democràtica del Congo i Angola, i després de creuar Angola, Zàmbia, Namíbia, Zimbabwe, Botswana i Moçambic, desemboca a l’Índic formant un enorme delta.

La seva conca hidrogràfica té una superfície de 1.390.000 km², la 16a conca primària major del món, comprenent gran part dels territoris de Malawi, Zàmbia, Zimbàbue, Angola i Moçambic.

El curs del riu Zambeze es veu interromput per nombrosos ràpids i cascades, per la qual cosa només és navegable amb normalitat des de la ciutat de Tete, a Moçambic, fins a la desembocadura. Les majors interrupcions en el seu curs són les cataractes Chavuma, a la frontera entre Zàmbia i Angola, les cataractes Ngonye, prop de Sioma, a l’oest de Zàmbia, i les cascades Victòria, les més grans del món, amb 1.708 metres d’extensió i que van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en 1989. Malgrat la seva gran longitud, només és travessat per sis ponts: en Chinyingi, Katima Mulilo, les cascades Victòria, Chirundu, Tete i Caia

Hi ha dos grans preses al riu, dedicades principalment a la producció d’energia hidroelèctrica: la presa de Kariba, construïda a la gola de Kariba, on conflueixen els rius Sanyati i Kafue, afluents del Zambeze, que proveeix d’electricitat a Zàmbia i Zimbàbue; i la presa de Cahora Bassa, que proporciona energia a la República Sud-africana. Hi ha també una petita estació hidroelèctrica a les cascades Victòria.

Font: wikipedia