“Yo no obro milagros”, advierte Guterres en su arranque en la ONU

4 gen 2017 per SDRCA

FRANCESC PEIRÓN – Nueva York – LA VANGUARDIA – 04/01/2017

Hace unos días, cuando la Asamblea General le votó como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres comentó a los periodistas que era consciente de donde se metía. “La ONU no es el líder del mundo”, afirmó el ex primer ministro portugués.

Ayer, en el vestíbulo de la sede neoyorquina, ante centenares de empleados y diplomáticos, dio continuidad a aquella idea. “Yo no obro milagros”, advirtió el sucesor del coreano Ban Ki Mun. “Los tiempos son muy difíciles”, subrayó, “emocionado y humilde”, en el momento previo a su primera jornada de trabajo al frente de la entidad que ha de ser piedra angular del multilateralismo y que se halla en el punto de mira por su escasa efectividad afrontando los grandes conflictos. Siria es el ejemplo, pero no el único de la larga lista.

Su discurso arrancó con el recordatorio de que hace diez años entró en la organización para trabajar como alto comisionado para los refugiados, “los más vulnerables de todos”. Elogió el coraje, la determinación, la generosidad, sabiduría y competencia de sus colegas en aquella agencia. O los logros alcanzados en la lucha contra la pobreza o contra los sufrimientos de la población.

“Dicho esto, creo que no debemos tener ilusiones”, matizó. “Vemos conflictos en todas las partes del mundo –añadió–, que se multiplican y se interconectan, circunstancia que ha disparado este nuevo fenómeno del terrorismo global”. Lamentó en especial el reciente caso de Estambul, ya que Turquía fue uno de los países más generosos en la acogida de refugiados mientras él ejerció como alto comisionado.

Guterres insistió en que es consciente de que el proceso de elección, en el que por primera vez ha habido una especie de primarias, ha despertado enormes expectativas sobre un posible cambio en la ONU. Pero matizó esas esperanzas. “Debemos tener en cuenta que los milagros no existen y yo no los hago”, remarcó. Así que argumentó que la única manera de alcanzar los objetivos no es otra que “trabajar juntos como un equipo”. De esta manera apeló a la necesidad de hacer un frente común para lograr la reforma de la ONU.

“Hemos de ser conscientes que no es suficiente con hacer las cosas correctas. Hemos de ganar el derecho a hacer lo correcto y esto es algo que debemos conseguir todos juntos”, remarcó. Puso el acento en evitar lo que denominó como “el secuestro de la burocracia” en la labor de la ONU.

“Esto requiere un gran esfuerzo por nuestra parte”, argumentó de cara a combatir “la resistencia y el escepticismo” que aún despierta la organización.