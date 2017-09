Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de septiembre de 2017

Visité en noviembre de 2015 la capital del Camerún, Yaundé

Como dice la camerunesa en España, Edith Mbella: “Yaundé es a Madrid lo que Duala es a Barcelona”.

Yaundé es la capital politicoadministrativa del Camerún, situada en la zona centro del país, y Duala es la capital económica del Camerun, situada cerca de la costa atlántica

Hotel

El personal del hotel Mont Fébé es muy amable. Me alojé en este hotel de 4* por indicación del servicio médico tropical de Barcelona

Entre otras indicaciones están no dormir nunca en casa de tus amigos, no beber agua del grifo, no comer fruta pelada, evitar las ensaladas…

Se deben tomar religiosamente las pastillas contra la malaria a parte de haberse vacunado antes contra todas las enfermedades que pueden estar presentes en el país

Medio natural

Lo mejor de mi viaje fue observar el medio natural de 06:00 a 18:00, salida y puesta de sol

Observar el cielo desde la ventana de la habitación es algo único e indescriptible. Te da la sensación que estás dentro de una bóveda cubierta por un inmaculado cielo azul intenso.

La luminosidad es inmensa y deslumbrante y los colores del bosque son muy propios de una naturaleza vibrante

En el Camerún la naturaleza está en acción…!

La ciudad

Yaundé aloja 2.440.462 habitantes (2012) un +50% más que Barcelona, 1.608.746 (2016). Yaundé se extiende en 304 km2, justo el triple que Barcelona (102 km2)

Yaundé desde el punto de vista urbanístico es una ciudad muy abandonada que contradice la laboriosidad de sus gentes

No se observa gente ociosa, cada uno va por lo suyo

Yaundé está formada principalmente de edificios de planta baja con uno o dos pisos. Se encuentran edificios singulares con más pisos e incluso muy pocas grandes torres, generalmente para uso oficial

Yaundé apenas dispone de espacio para el turismo aunque es conocida como la ciudad de las siete colinas. Dispone de un campo de fútbol muy moderno bien terminado, su pequeño zoo o un templo cristiano construido por los alemanes

El turismo que se ofrece en Europa está concentrado en la visita de pueblos anclados en el pasado, siendo el propio Gobierno quién lucha por su integración social. El Gobierno consigue éxitos en estos temas

Lo mejor de Yaundé es entablar conversaciones con cameruneses porque aportan conocimiento.

Lugares específicos para mantener conversaciones con personas autóctonas se encuentran en el hotel, en el aeropuerto, en el zoo, en cualquier recinto urbano…

Vida cotidiana

Es bonito ver cuando los esolares salen a la calle cuando han cumplido sus obligaciones en el colegio

Todos los profesionales tratados muestran simpatía y buen humor

Quise visitar al rector de la principal universidad de Yaundé. No nos habíamos citado, no estaba.

Nos atendió el vicerector. Nunca nos habíamos encontrado con tal mala educación en un académico

La única razón esgrimida era que yo había estudiado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña

La actitud del vicerector no es una opción personal sinó que ocupa un lugar en la sociedad camerunesa. Ea una forma de expresarse

La baja inculturación del pueblo no les permite ver realidades superiores

Cuando se desplazan a Barcelona se quedan sin saber qué decir, se refugian en lo conocido, pero siempre con orgullo

Los cameruneses destacan por ser muy nacionalistas, pero poco patriotas

Una mujer del hotel me comentaba, ante la presencia de cameruneses en Barcelona: “Nadie les dijo que se fueran”

Proyecto Chantiers

La SDRCA acaba de terminar nuestro proyecto en el Camerún. La SDRCA ha ideado, diseñado y desarrollado la empresa social camerunesa Chantiers Africains SARL (2015-2017)

El objetivo último de esta sociedad mercantil es el desarrollo humano de unos 185 asalariados de nuestra fábrica de ladrillos

La SDRCA ha cedido a sus dos socios cameruneses la gestión económica de las distintas líneas de trabajo:

fabricación de ladrillos HERO

mejora de la alimentación de ganado vacuno

viviendas sociales

importaciones y exportaciones intercontinentales

Jean Paul Mbia es el actual gerente, desde la fundación impulsada por SDRCA, de Chantiers Africains. En sus manos está la explotación de la empresa