Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de març de 2019

Yaünde (en francès, Yaoundé) és la capital política del Camerun des de 1922. Amb 2.440.462 habitants (cens de 2012), és després de Duala, la ciutat més poblada del país. També és la capital de la regió del Centre i del departament de Mfoundi. S’hi troben els principals centres econòmics i culturals del país. Així mateix se li coneix com Ongola i “la ciutat dels set turons”. Se situa al cor del país i està a prop de 750 msnm.

En 1887, el primer equip alemany que havia anat al capdavant amb el capità Kunt Tapenbeck i que viatjava al sud de Gran Batanga Nachtigal va tenir coneixement de la gent que es dedicava a la sembra del cacauet en aquesta àrea muntanyosa i els va preguntar qui eren. Els productors van dir que estaven fent “Wondo Mia”, l’entremaliadura dels cacauets. Però els alemanys no els van entendre i van traduir per “Yaoundé”.

La ciutat es troba situada en un conjunt de pujols coronats per les muntanyes Mbam Minkom (1295 m) i Nkolodom (1221m), al nord-est, i el Eloumden (1159 m) al sud

Entre els seus barris, distribuïts de manera anàrquica, la vegetació ocupa un lloc rellevant. Compta amb diversos parcs i jardins públics, com els que envolten el monument a Charles Atangana, l’edifici de l’alcaldia o el Palau del Congrés.

La travessen diversos cursos d’aigua. Alguns rius són el Mfoundi, el Biyeme i el Mefou.

A prop del centre administratiu es troba el llac Central.

La República del Camerun (en francès: République du Cameroun; en anglès: Republic of Cameroon), és una república unitària a l’Àfrica central. Limita al nord-oest amb Nigèria, a l’est amb el Txad i la República Centreafricana, i al sud amb Gabon, Congo i Guinea Equatorial. El seu litoral es troba al golf de Biafra, que forma part del golf de Guinea (oceà Atlàntic).

El país ha estat anomenat “Àfrica en miniatura” per la seva diversitat geològica i cultural: té platges, deserts, muntanyes, selves i sabanes. El seu punt més alt és la muntanya Camerun, al sud-oest, i les seves principals ciutats són Douala, Yaoundé i Garua. Habiten el país més de dos-cents grups ètnics i lingüístics, però les seves llengües oficials són el francès i l’anglès.

Camerun és conegut també pels seus estils musicals autòctons, especialment el makossa i el bikutsi, així com pels èxits de la seva selecció nacional de futbol.

Els portuguesos li van posar el nom de Río Camarões (Riu de les gambetes), després de constatar l’abundància de gambes i crancs de rius de la zona; mitjançant l’anglès (Cameroon) es deriva l’actual denominació del país

