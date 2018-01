Xuts, però no ducs

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de gener de 2018

Any rere any surten com si fossin bolets més futbolistes d’origen africà. Zinedine Zidane, esdevingut entrenador del Madrid fa poques temporades, està passant ara per un moment difícil perquè s’allunya del capdamunt de la classificació

Tots ells han de fer front a una seriosa lluita: mantenir els orígens tot embolcallats d’uns ingressos que mai no havien pensat

Si un jugador del nostre país té dificultats per guardar la cartera, imagineu-vos l’angoixa que ha d’experimentar un noi del bell mig d’Àfrica

Com a símbol d’aquests jugadors es pot considerar el camerunès a en Samuel Eto’o. Aquest home va arribar a una projecció mediàtica immensa, però tenia el cor partit en dos

D’una banda havia de guardar la cartera per la seva futura retirada i, per l’altra, dedicar mollts diners al seu Camerun natal: hi va dedicar molts recursos en diferents projectes. Comprava taxis o finançava hospitals, entre d’altres coses

No sabem si la butxaca li va quedar molt malmesa ni sobre l’èxit dels seus projectes. Sabem que, quan va deixar el Barça, se’n va anar a fer món amb la pilota a punt després que el Madrid el cedís al Mallorca d’on va anar a Barcelona

El futbol és l’esport amb més impacte a tot Àfrica, és el joc preferit tant per petits com per grans

Vaig ser a l’hotel Mont Fébé quan hi va haver la concentració de la selecció nacional del Camerun. L’ambient era saludable, alternant l’alegria d’haver estat escollits en la convocatòria amb la preocupació de si farien un bon paper

No recordo amb qui jugaven ni el resultat, però durant la convocatòria expressaren bonhomia i bona educació

Un senegalès em va demanar de construir un camp de futbol perquè hi pogueren jugar totes les categories de la comarca, des dels més petits fins els més gran.

Tot i que tècnicament el podíem fer, no estàvem per finançar el projecte. Potser a hores d’ara ja tenen el camp…!