Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de novembre de 2019

La fesomia de Yaünde és molt decrèpita, abandonada, tot una ciutat que s’erigeix en la capital del Camerun. La via pública destaca la immensitat de clots importants

S’ha de ser un especialista per dur el cotxe per evitar malmetre el cotxe, en especial les rodes

Hi conec un empresari dient que és una ciutat magnífica, però no s’aguanta res. Hi ha espais normals com el meu hotel on hi fa cap la selecció camerunesa de futbol, la perla

Les principals coses que destaquen són els espais naturals, un cel blau intens, la vegetació, el paisatge. El medi construït dóna poc de si. La major part edificada és de un parell o tres pisos encara que hi ha alguns edificis d’envergadura

Jo no aconsello ningú que hi vagi a no ser que tingui reunió de negocis. Compte amb el teatre que fan, és el d’un escurçó. No us fieu de ningú ni del vostre cicerone

Estan especialitzats per moure quartos, compte amb els vostres projectes i els vostres diners. Com deia la mestressa d’un bar de l’aeroport: “Ja us han robat el projecte”

El projecte no, però els diners quan ets a Barcelona sí. No m’estranya que Espanya no en subvencioni cap projecte perquè és un país arrassat tal com passa a la majoria de països africans, no tenen crèdit. Mentrestant es continua furtant