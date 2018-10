Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’octubre de 2018

L’amor de la Xina per molts països africans en l’edat contemporània prové dels temps de la guerra Freda. Se signaven protocols de cooperació entre la Xina i l’Àfrica. Els avantatges que tenien els africans era gaudir de beques d’estudis universitaris en una Universitat xinesa

Fins aquí tot sembla normal, però molts xinesos en detestaven la seva presència. Com a exemple si un negroafricà i una xinesa s’enamoraven, la pressió social no parava fins el seu trencament

En els útims anys, molt xinesos s’han atrevit a instal·lar comerços i negocis al llarg de tot Àfrica. Una anècdota feta pública no fa pas gaire recorda batusses entre xinesos i negroafricans per raó de preus. Els xinesos s’ho volien menjar tot

Tothom haurà sentit a parlar dels tractes oficials entre la Xina i països africans. Les dues parts es mostren satisfetes. La part principal és com pagar la Xina pel desenvolupament dels tractes acordats.

La Xina paga en espècies l’explotació de mines o altres recursos materials. La forma es compensar al país africà fents infraestructures com ara carreteres i ferrocarrils. El detallet és que mai hi ha involucrada mà d’obra africana perquè tota explotació o infraestructura la fan persones xineses

Aquesta és habitualment la forma de pagar, però els africans no poden adquirir un ofici

Com que les coses van a més, hi han aterrat inversors xinesos que s’agafen el dret de menystenir els africans. Tot això deu estar dat i beneït per les potències excolonials perquè deuen considerar que són els seus mercats

Una de les coses més necessàries en països africans després de la salut és la formació d’africans, però amb aquestes pràctiques no s’hi guanya res

És clar que en aquest món no es fa res sense les 5 potènces amb dret a veto a les Nacions Unides: Estats Units, Regne Unit, França, Rússia, i Xina

Les operacions que fa la Xina, que són de gran manera per tapar la boca, són cada cop més dubtoses. Al contrari, presidents de països africans manifesten el gran goig per com van les coses

Espanya va forta perquè el comerç internacional amb Àfrica és proper al 15%, al mateix nivell d’Amèrica i Àsia. Penseu que el comerç espanyol amb la resta d’Europa és del voltant del 60%. Des de casa nostra es fan cada dia esforços per arribar a més africans