XIII Jornada de la mesa per a la diversitat en l’audiovisual: Narratives alternatives contra el racisme

Posted by

Carme Figueras – Presidenta – Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, 2 de juliol de 2021

Ens plau convidar-vos a la XIII Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual que tindrà lloc el matí del dijous, 8 de juliol de 2021 a la Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l’objectiu de debatre i reflexionar sobre les “Narratives alternatives contra el racisme”.

En el moment actual, és important reflexionar com els mitjans de comunicació tradicionals i les xarxes socials reflecteixen la diversitat i de vegades cauen en discursos excloents o poc respectuosos amb les diferències. Amb aquest objectiu organitzem una Taula rodona on es presentaren bones pràctiques i estratègies en matèria de contranarratives plantejades a partir de recerques.

Com cada any, en el decurs de la jornada es lliuraran els XII Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual, que s’atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural.

Tot desitjant que la Jornada sigui del vostre interès, ens agradaria que ens ajudéssiu a fer-ne difusió mitjançant les vostres xarxes, els vostres contactes i totes aquelles persones, entitats, professionals i alumnes que els pugui interessar la temàtica. L’assistència és gratuïta, però té un aforament limitat per la COVID-19, és imprescindible la inscripció prèvia.

mesadiversitat.cac@gencat.cat

www.mesadiversitat.cat

www.facebook.com/mesadiversitat

Twitter: @mesadiversitat