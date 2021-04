XII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual – Convocatòria oberta fins al 30 d’abril de 2021

Carme Figueras Siñol – Presidenta – Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, 21 d’abril de 2021

www.mesadiversitat.cat

Els terminis de presentació de sol·licituds de participació en l’edició dels Premis de l’any 2020 van quedar suspesos a conseqüència de les mesures previstes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la qual es declarava l’estat d’alarma per la COVID-19. Enguany tornem a convocar els Premis amb la consideració extraordinària les produccions dels tres anys anteriors: 2018-2019 i 2020.

La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual convoca el XII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual amb l’objectiu de promoure una millor representació de la diversitat etnocultural en els mitjans audiovisuals de Catalunya.

Es valoraran les bones pràctiques en el tractament de la diversitat cultural i les migracions, entesa com la representació i participació normalitzada de persones d’orígens i contextos culturals diversos, així com sobre els processos migratoris en els mitjans de comunicació.

Les categories específiques són:

Categoria A. Programa de televisió

Programa B. Programa de ràdio

Programa C. Producció audiovisual

Categoria D. Webs (espais en línia, YouTube…)

Categoria D. Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació audiovisual

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril de 2021, cal presentar una sol·licitud per cadascun dels materials. Podeu consultar les bases al següent enllaç:

Bases i requisits

Sol·licitud

En el cas que necessiteu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Us animem a que hi doneu un cop d’ull, perquè creiem que pot ser del vostre interès, us agraïm la vostra participació per endavant i us preguem ens ajudeu en la difusió d’aquestes bases.