Núvol, 25 de juny de 2021

Xavier Folch ha estat una figura importantísima de la societat civil d’aquest país, i no li estarem mai prou agraïts per la feina que ha fet. Jo també tinc motius per estar-li agraït. Xavier Folch va ser el meu mestre i mentor quan vaig començar a fer d’editor a Empúries, l’any 2000. Un comiat de Bernat Puigtobella