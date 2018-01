Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de gener de 2018

L’associació sense afany de lucre SDRCA (2006) està preparant un acte que ja s’ha publicitat. El nom final determinat és FÒRUM PANAFRICÀ – Diàspora i Desenvolupament

Es conviden explícitament persones d’una sèrie de països per analitzar tres aspectes molt importants en la vida quotidiana:

poder adquisitiu

formació

sanitat

L’acte es farà cap a la segona quinzena de novembre d’enguany de divendres a la tarda fins dissabte a la tarda, quan es farà la cloenda

En una primera etapa les persones d’un mateix país estudiaran aquests factors tan importants per al complet desenvolupament de les persones

En una segona etapa els països cediran representants en benefici dels tres fòrums anteriorment esmentats. Aquests grups plurinacionals determinaran l’estat de la situació, dividits en els tres grups

En cadascuna de les etapes en sortiran conclusions que s’exposaran en la sessió plenària

La gràcia d’aquest Fòrum panafricà està en la necessitat de vertebrar la Diàspora en benefici del Desenvolupaent en els països participants

És extraordinàriament d’interès aquesta convocatoria perquè els africans d’aquí puguin fer un cop de mà als d’allà. Els participants hauran d’agafar consciència per participar en un acte audaç on tothom pot obtenir-ne un rendiment

Aquesta crida s’ha fet en favor de:

associacions africanes

entitats vinculades amb Àfrica

oenagés vinculades amb Àfrica

empresaris vinculats amb Àfrica

Es tracta també d’establir relacions entre persones jurídiques interessades. L’assistència al Fòrum és totalment de franc, però tothom s’hi haurà d’enregistrar per qüestions d’organització

Ningú no gosa dir-ho, però el continent africà continua necessitant de la nostra cooperació. Avui dia, Àfrica necessita un renovat nivell de col·laboració al qual no ens hi hem acostumat

La SDRCA té prou eines per catalitzar aquestes noves arrancades fins i tot buscant l’anonimat perquè en aquest cas la Diàspora priva