Torre Jussana, Barcelona, 21 de juliol de 2020

Ajudeu-nos a mantenir actualitzada la vostra info de contacte per informar a la ciutadania !

La crisi sanitària actual ha posat de manifest la necessitat que tenim totes i tots del suport mutu. Les xarxes de suport han estat la fórmula que ha generat la pròpia ciutadania per canalitzar, facilitar i generar aquest suport mutu que ha acabat ajudant a moltes persones.

Les xarxes de suport s’han convertit en iniciatives generadores d’equitat i de benestar comunitari. Per aquest motiu és un teixit que cal promoure, facilitar, empoderar i ajudar a mantenir-se viu i a créixer.

A Torre Jussana estem al servei de qualsevol forma d’acció col·lectiva no lucrativa i voluntària que treballi en benefici del conjunt de la comunitat amb vocació transformadora, com les xarxes de suport. La nostra voluntat és fer el que estigui a les nostres mans per facilitar-los la feina i empoderar-les. A l’inici de la pandèmia vam apostar per oferir un espai a tota la ciutadania on pogués trobar fàcilment les xarxes de suport que tenen més a prop i que fos útil tant per a persones que necessitaven suport com per a les que podien col·laborar. Per això, des del passat més d’abril tenim una pàgina web amb la info de contacte de totes les xarxes que tenim inventariades a l’especial COVID19 de tjussana.cat.

En aquests moments, l’emergència sanitària i social continua més vigent que mai. Per aquest motiu, volem mantenir actualitzada tota la info sobre les xarxes i poder anar incorporant aquelles xarxes noves que apareguin.

Per fer-ho, demanem a les persones que col·laboreu amb les xarxes de suport que ompliu el formulari que trobareu sota aquestes línies. Ens permetrà actualitzar la informació que tenim publicada de cadascuna de les xarxes i, si ho voleu, també podreu indicar quin casal comunitari voleu tenir com a centre logístic i de suport.

Si detecteu que hi ha alguna xarxa de suport que no tenim a la web també ens ho podeu fer saber contactant amb TJ (tjussana@bcn.cat).

Des de TJ també participem en el projecte de Casals Comunitaris de Solidaritat engegat per la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, amb el projecte SOLIVID de l’IGOP i amb el Pla de Barris (Foment de Ciutat), i ens coordinem amb la Plataforma de Gestió Ciutadana, la Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) i la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Per tal de facilitar l’acció de suport a les xarxes de tots aquests agents compartirem amb ells la informació de caràcter personal obtinguda.

Gràcies a les xarxes per la vostra tasca. Teniu TJ a la vostra disposició pel que pugueu necessitar!