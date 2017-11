Xafarderies

Des d’una perspectiva d’estranger no francòfon, no aconsello visitar les zones urbanes del Camerun. Els carrers són d’una inseguretat absoluta

Si voleu fer-hi turisme, us recomano que trieu un viatge guiat. La meva presència a dos anys vista de la visita a Yaünde no pot ser més negativa si poseu a part l’estada a l’hotel Mont Fébé, que va ser la meva base de descans

L’hotel Mont Fébé de 4* compleix de sobres les condicions posades pels metges de Medicina tropical a Barcelona. No us penseu que estic sota el patrocini de Mont Fébé. El que us explico és la pura veritat

Us he fet referència anteriorment de la meva estada a Yaünde, però ara entraré en un terreny del qual mai havia esmentat

Uns quants cowboys intenten sempre treure’t diners de la butxaca des de posicions d’oficines amb la visió que donen dos anys de distància. Són persones conegudes des de fa una mitjana de deu anys. Fa poc vaig aconseguir posar-me en contacte amb advocats camerunesos facilitats per l’Ambaixada tot avisant que no estaven contrastats

De la llista només van contestar cinc advocats. Déu n’hi do el que m’esperava amb els dos finalistes, duien la pell del diable, em volien xuclar tant els de Yaünde com els de Duala.

L’enfocament del problema no s’havia fet bé, com posar a mans de desconeguts perquè només et volien ensarronar

