Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’abril de 2019

Windhoek és coneguda en alemany com Windhuk, la capital de Namíbia. El nom pot derivar de l’afrikaans Wind-Hoek ( “cantonada del vent”) o de les muntanyes Winterhoek. Té una població que arriba als 300 000 habitants (el 12% de la població del país), formada per gent d’ascendència alemanya (gairebé el 10%), ovambos, hereros, namas, afrikaners (6%), mestissos (basters i coloureds , 10%), asiàtics (7%) i totes les altres ètnies natives. És el centre polític, econòmic i comercial (especialitzat en pells d’ovelles) del país.

Windhoek va ser en els seus orígens el centre de comandament d’un cap nama que va derrotar als habitants herero de la regió al segle XIX. L’Imperi alemany va ocupar la regió el 1885, i es va transformar en el seient del règim colonial a 1892 com la capital de la colònia de l’Àfrica del Sud-oest Alemanya (Deutsch-Südwestafrika). Durant la Primera Guerra Mundial, Windhoek va ser capturada per tropes sud-africanes i es va convertir en un domini britànic. Fins a la independència de Namíbia, proclamada el 1990, la ciutat de Windhoek va ser reconeguda com la capital de l’Àfrica del Sud-oest administrada pel Govern sud-africà.

Després de la independència de Namíbia, que va tenir lloc el 1990, la ciutat va experimentar un nou vent del canvi que la va conduir a un accelerat creixement i desenvolupament. Windhoek es va convertir en el seient del primer govern elegit democràticament de la República de Namíbia, encapçalat pel llavors president Sam Nujoma.

La població blanca i mestissa (“baster”) representa el 48,6% de la població de la ciutat, el que fa de Windhoek una de les ciutats africanes més occidentalitzades.

Namíbia (en anglès i oficialment: Republic of Namíbia, en alemany: Republik Namíbia, en afrikaans: Republiek van Namibië) és un país del sud-oest d’Àfrica que ocupa el territori del que va ser conegut fins a la dècada de 1960 com Àfrica del Sud-oest, limitant al nord amb Angola, al nord-est amb Zàmbia, a l’oest amb l’oceà Atlàntic, a l’est amb Botswana, i al sud-est i sud amb Sud-àfrica. És membre de la Mancomunitat de Nacions, la Unió Africana i les Nacions Unides. La seva capital i ciutat més poblada és Windhoek.

El nom del país es deriva del nom del desert de Namib, considerat el desert més antic en el món. El terme Namib és una paraula d’origen khoekhoe que significa «lloc vast». Abans d’obtenir la seva independència en 1990, el territori va ser en primer lloc denominat Àfrica del Sud-oest Alemanya (en alemany: Deutsch-Südwestafrika), i posteriorment com Àfrica del Sud-oest (en anglès: South-West Africa), per reflectir l’ocupació colonial dels alemanys i els sud-africans, aquests últims com a part de l’Imperi britànic.

Font: wikipedia