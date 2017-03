Wilders creix sense trepitjar el carrer

1 mar 2017 per SDRCA

ALISSA J. RUBIN – Spijkenisse / Països Baixos – foto SERGEY PONOMAREV / THE NEW YORK TIMES – ARA – 01/03/2017

ELECCIONS ALS PAÏSOS BAIXOS: El líder ultradretà holandès lidera les enquestes tot i que viu reclòs, ja que està amenaçat de mort

Geert Wilders va arrencar la campanya el 18 de febrer a la població de Spijkenisse, un suburbi de Rotterdam

Vol acabar amb la immigració provinent de països musulmans, taxar amb un impost el vel i prohibir l’Alcorà. La seva ascendència és parcialment indonèsia i es tenyeix els cabells d’un ros brillant. És omnipresent a les xarxes socials, però rarament fa campanya en persona i es diu que dorm en un lloc diferent cada nit. El seu partit és ell, cosa que converteix el seu lideratge en indiscutible i, per sobre de tot, li permet controlar-ho tot. De llengua afinada, és una provocador.

Geert Wilders, una de les grans icones de l’extrema dreta mundial, és un dels polítics europeus més excèntrics. I encara ho és més a Holanda, un dels països socialment més liberals d’Europa, amb una llarguíssima tradició de tolerància religiosa i acollida d’estrangers.

El resultat que ell i el seu partit faci a les eleccions del 15 de març serà un bon indicador del que l’extrema dreta pot aconseguir a les eleccions a França, Alemanya i, probablement, Itàlia aquest any i, finalment, determinar el futur de la Unió Europea. Wilders ha promès impulsar un referèndum sobre el Nexit per veure si els Països Baixos volen seguir l’exemple del Regne Unit i abandonar la UE.

“Holanda és una mena de baròmetre. Hi ha una gran quantitat de tendències que es manifesten primer aquí”, assegura Hans Anker, politòleg holandès que ha treballat als Països Baixos i als Estats Units. “No descarto que Wilders arribi a ser primer ministre -afegeix-. És totalment imprevisible”.

Wilders, de 53 anys, ha construït un moviment al seu voltant tot i que gairebé no apareix en públic. Viure amenaçat de mort -des que la policia va descobrir una trama per assassinar-lo l’any 2004- l’ha convertit en un polític avançat als seus temps. És pioner a fer servir internet i les xarxes socials per parlar directament als votants, sense el filtre dels periodistes. I això s’ha demostrat particularment eficaç per arribar als ciutadans desil·lusionats. Altres polítics han seguit el seu camí però gairebé ningú ho ha fet amb tanta eficàcia, segons diferents analistes holandesos.

El més intel·ligent

“És el polític amb més estratègia i intel·ligència als Països Baixos”, diu Sarah de Lange, professora de ciències polítiques a la Universitat d’Amsterdam. “És molt hàbil. És un molt bon polemista. Té bons coneixements d’internet. A nivell internacional, se’l compara amb Donald Trump. Però amb Wilders, cada tuit està pensat, calculat. Amb Trump és emocional”.

Per ara, el partit de Wilders sembla que guanyarà les eleccions legislatives o quedarà en segona posició. Malgrat tot, històricament sempre ha tingut millors resultats a les enquestes que no pas a les urnes. Però després que els sondejos no van preveure ni el Brexit ni la victòria de Trump l’any passat, ningú es refia de les prediccions.

Quan Geert Wilders va obrir la seva campanya fa uns dies en un dels seus feus, a Spijkenisse, prop de Rotterdam, els seus simpatitzants l’aclamaven mentre els venedors del mercat setmanal despatxaven peix fresc, i la policia i agents de seguretat miraven de mantenir un cordó de seguretat al seu voltant.

Entre els congregats, Ieg van Haperen, de 66 anys, una exfuncionària de correu, es queixava que els preus s’han disparat però no la seva pensió. Com molts holandesos, considera que Wilders va massa lluny amb els seus comentaris de condemna a l’islam però “les fronteres s’han de tancar”, diu.

A Venlo, la població natal de Wilders, a tocar d’Alemanya, on es parla un dialecte local, les celebracions del Carnaval estaven en la seva màxima efervescència fa uns dies. S’especulava amb la possibilitat d’una visita de Wilders tot i que ell mateix s’ha distanciat d’aquesta població on se sap que té ascendència indonèsia. La seva mare era indonèsia per part d’un dels seus progenitors i va tornar a Holanda en el moment que aquest país va abandonar les seves colònies, segons l’antropòloga i periodista Lizzy van Leeuwen.

Pocs semblen haver conegut Wilders a Venlo, un bastió de la tradició de tolerància del país que ara sembla que es fon. “Sempre em pregunto què diré si un periodista em pregunta si Geert Wilders és benvingut aquí”, diu Roel Versleijen, un dels organitzadors del Carnaval. I com que ha arribat el moment, respon: “Aquí tothom és benvingut per fer festa. Però els seus punts de vista polítics no són compartits per tothom”.