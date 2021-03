Núvol, 18 de març de 2021

Vull ser conseller. M’he estat preparant a fons i ara que s’ha de constituir un nou Govern és la meva oportunitat. Tant me fa que em posin al capdavant de Finances com d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè, com no pot ser d’una altra manera, sé què cal dir en cada moment. Per Ramon Solsona