Vols tenir un perfil de LinkedIn ben dissenyat i ampliar la xarxa de contactes? Inscriu-te!

Gremi d’Editors de Catalunya, 18 de maig de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “LinkedIn en clau empresarial”, de dues hores de durada, i que tindrà a través de l’aula virtual ZOOM.

En aquesta formació aprendreu a dissenyar vostre perfil de linkedin tant personal com empresarial, veureu com funciona la comunitat i coneixereu comunitats del sector cultural. Veureu quins continguts publicar per participar en les converses i atreure visites al vostre perfil i despertar l’interès per la vostra empresa. Una bona gestió del vostre perfil i una presencia activa a la xarxa poden generar noves oportunitats de creixement.

Periodicitat: Una sessió de 2 hores

Dates: Dimecres 26 de maig

Horari: De 9.30h a 11.30h

Lloc: Aula virtual ZOOM

MÒNICA URRÚTIA AZCÓN

Experta en comunicació en xarxes socials i continguts multimèdia. Dinamitzadora de comunitats i creació d’estratègies digitals. Formació en xarxes socials des de 2010. Dona classes magistrals en universitats. Imparteix formacions online i presencials orientades a descobrir el potencial de les xarxes socials com a eina de transformació, innovació i cooperació.