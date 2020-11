Vols formar part de l’ecosistema 5G de Catalunya ? Inscriu-te al curs de capacitació 5G per a empreses !

Posted by

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública -17 de novembre de 2020

El curs de capacitació sobre 5G per a empreses es concep com a una formació dirigida a empreses que vulguin esdevenir part de l’ecosistema 5G a Catalunya. A través de 3 blocs formatius, es dotarà els assistents de coneixements sobre la 5G, tant pel que fa a un aspecte tecnològic com al relacionat amb els nous models de negoci i les verticals d’ús que apareixeran gràcies a la seva implantació.

Impartiran la formació professionals involucrats en el desenvolupament de la nova xarxa de cinquena generació al nostre país, aportant-hi informació adaptada i actualitzada a la realitat actual del desplegament i l’estratègia d’implantació de la 5G a Catalunya. Per tant, es tracta d’una formació de primer nivell que contribuirà i facilitarà la presa de decisions futures a les empreses tecnològiques.

Organitzat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, la Fundació i2CAT i la iniciativa 5G Barcelona, el programa conté tots els ingredients per a esdevenir un referent formatiu per a empreses tecnològiques del país. A causa de la situació sanitària actual, la formació es farà en línia. El preu és de 80 euros.

Dates i horaris: