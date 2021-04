Vols conèixer el futur de la Intel·ligència Artificial en la nostra vida quotidiana? Inscriu-te al nou cicle de seminaris de l’OEIAC !

Comunicat SmartCatalonia, 7 d’abril de 2021

L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial (OEIAC), amb el suport del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i la Fundació i2cat, inicia un nou cicle de seminaris de transferència de coneixement amb persones que treballen i promouen el desenvolupament d’una IA que sigui compatible amb les normes socials i culturals, i que estigui centrada en els éssers humans.

Aquest cicle està dirigit a tothom que tingui interès sobre els riscos i oportunitats que representa la implantació cada vegada més generalitzada de la IA.

El Cicle de Seminaris OEIAC començarà el 10 de maig i s’allargarà fins al novembre. Durant el cicle es comptarà amb persones expertes que tractaran diferents consideracions ètiques, socials i legals de la IA i des d’àmbits diversos, com els biaixos en les dades, l’ètica en el disseny de sistemes d’IA, la protecció de dades i la privacitat o la modelització participativa, entre d’altres.

Tots els seminaris seran gratuïts i retransmesos en directe a través del canal YouTube de la Universitat de Girona.

Aquelles persones que vulguin més informació cal que s’adrecin al web oeiac.cat o escriguin un correu electrònic a suport.oeiac@udg.edu.

Sessions (17h)

10 de maig: Los sesgos de la web, a càrrec de Ricardo Baeza-Yates (Web Science & Social Computing Group DTIC, Universitat Pompeu Fabra)

31 de maig: Ética relacionale inteligencia artificial, a càrrec de Lorena Jaume-Palasi (The Ethical Tech Society)

14 de juny: Consideracions ètiques en el plantejament dels projectes d’IA, a càrrec de Karina Gibert (Directora de IDEAI-UPC, Vicedegana d’Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya)

28 de juny: Responsible machine learning, a càrrec d’Ariadna Font (Director of Engineering, Cortex Machine Learning Platform, Site Lead, NYC, Twitter)

12 de juliol: Protecció de dades, ètica i intel·ligència articial, a càrrec de Joana Marí (Delegada de Protecció de Dades i Responsable de Projectes Estratègics Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

13 de setembre: The AI4EU observatory for society and AI: Promoting ethic, legal, social, economic and cultural aspects of AI, a càrrec d’Àtia Cortés (Co-director of the AI4EU Observatory on Society and AI, Barcelona Supercomputing Center (BSC))

27 de setembre: Privacidad es poder, a càrrec de Carissa Véliz (Associate Professor at the Faculty of Philosophy and the Institute for Ethics in AI at the University of Oxford. Author of Privacy is Power and editor of the Oxford Handbook of Digital Ethics). Amb la participació d’ Ulises Cortés, catedràtic del Departament de Ciències de la Computació de la UPc i impulsor del grup d’investigació en High Performance Artifical Intelligence (HPAI) al Barcelona Supercomputing Certer (BSC)

11 d’octubre: Artifical Intelligence for Assessment, a càrrec de Petra Ahrweiler (Professor of Sociology of Technology and Innovation, Social Simulation at Johannes Gutenberg University Mainz. President of the European Social Simulation Association)

Novembre: debat de comiat del cicle.