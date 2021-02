Vols conèixer eines, processos i consells per detectar les informacions falses ?

Gremi d’Editors de Catalunya, 8 de febrer de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Fake news: combatre la desinformació i gestionar el coneixement“.

La formació té com a objectiu mostrar eines, processos i consells per detectar les informacions falses que es difonen per Internet i les xarxes socials. El curs també recopilarà i farà una panoràmica de llibres i recursos digitals útils per treballar la verificació digital i l’educació mediàtica.

Els professionals del sector del llibre milloraran les seves competències digitals i s’introduiran en la verificació digital, un coneixement que els serà útil per tal d’enriquir les seves competències, gestionar falsedats que puguin afectar les seves empreses i/o els i les autors/es amb qui treballen i per tant afectin la imatge corporativa i també per estar al dia de tendències, perills i eines relacionades amb Internet i xarxes socials.