Vols ajudar en la recuperació del sector turístic sostenible? Participa en el concurs Miro in Cube

La Generalitat de Catalunya, a través dels departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública i d’Empresa i Coneixement, et conviden a participar en el Miro in Cube, un concurs d’innovació turística que enguany aposta per la resiliència o la capacitat de recuperació del sector turístic per remuntar un any marcat per la crisi sanitària. Del 25 al 28 de juny els participants col·laboraran en equip durant 56 hores per desenvolupar una oferta de producte o de serveis que responguin a aquests reptes actuals.

Miro in Cube és una hackató simultània (a Barcelona, Perpinyà i Palma) on els participants passen una primera fase de selecció, constitueixen els equips, gaudeixen de sessions de mentoratge i assisteixen a tallers dispensats per experts del món del turisme, l’emprenedoria, la tecnologia i la recerca.

Els participants hauran de crear un producte, dispositiu o servei innovador en l’àmbit del turisme que haurà de donar resposta a una problemàtica que s’ajusti almenys a un dels reptes proposats.

Reptes de la seu de Barcelona (cal escollir-ne almenys un):

Sostenibilitat socio-cultural

Sostenibilitat medi-ambiental

Sostenibilitat econòmica

Perfils: Tots els equips hauran d’integrar, almenys, un desenvolupador informàtic. Els candidats poden participar de forma individual o en equip.

Consulta les bases de participació, els premis i els horaris aquí.