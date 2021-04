Viu Sant Jordi en català !

Plataforma per la Llengua, 23 d’abril de 2021

Celebrem la Diada de Sant Jordi amb responsabilitat, per reivindicar i defensar el català com a llengua comuna i, un any més, per reafirmar-la com l’element vertebrador més important de la nostra cultura.

Tu també pots ajudar que el català sigui, més que mai, present al carrer per Sant Jordi. Ja saps com fer-ho? Reivindica els teus drets lingüístics, llegeix en català, utilitza el català a les xarxes socials, compra productes etiquetats en català…. I recorda: parla, tria, demana i estima en català!

Gràcies al suport de socis, voluntaris i activistes a la Plataforma per la Llengua continuem treballant, per Sant Jordi i cada dia amb més fermesa, perquè el català sigui la llengua de cohesió social.​

Uneix-te al nostre projecte i ajuda’ns a fer més fort el català !