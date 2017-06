Visiteu sense maldecaps la petita Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juny de 2017

El Camerun és un lloc excel·lent per visitar, llàstima que el govern no tingui prou fons per condicionar-lo. El Camerun necessita bones vies i carrers per circular-hi sense problemes així com per rehabilitar les façanes visibles

Un aspecte a tenir en compte quan visiteu les capitals és gaudir d’un bon nivell de francès, la principal llengua nacional junt amb l’anglès que es parla només al nord del territori que toca a Nigèria

Aquesta petita peculiaritat fa que el Camerun formi part de la Commonwealth al temps que de la Françafrique, per dir-ho d’alguna manera entenedora

Vaig aprofitar l’ocasió per visitar el rector de la Universitat de Yaünde, però aquell dia no hi era. Ens va rebre el director de l’escola Politècnica

La meva presentació va ser una mena de còctel molotov. Vaig lliurar-li una carta de presentació amb el meu millor francès, més ben dit amb un francès d’estar per casa, cosa paral·lela a la condició de barceloní

Tot plegat va resultar que m’acompanyés a la porta fent gestos ostensibles perquè me n’anés. Un cop enfilant la porta va fer la pregunta definitiva: “On has estudiat?” jo amb tota normalitat li vaig dir que a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catatalunya

Ho vaig dir sense alçar la veu, però amb un cert orgull. Aquesta resposta va ser interpretada com una bomba incendiària. El director de l’escola Politècnica no ho va entendre bé

A tot arreu on vaig anar, la primera pregunta era quina era la situació política a Barcelona. Vaig trobar una fòrmula màgica per deslliurar-me d’aquest vessant. Els deia: “Ça, c’est fou”. Aquest va ser la meva contrasenya per entrar en els temes que realment m’interessaven