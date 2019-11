Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’octubre de 2019

La visió d’Àfrica és encara molt pobra a casa nostra. Hi ha qui veu el continent com tot un país. Les realitats estan arribant a la premsa de mica en mica

L’Àfrica és un niu de països i de cultures, la qual cosa podem copsar en integrants d’aquestes cultures a casa nostra. La idiosincràsia de cada comunitat cultural depèn del seu origen i del punt d’arribada

La integració d’immigrats depèn molt de cada comarca sota la influència de la metròpoli catalana. Trobareu amb facilitat on els africans viuen

Des de comarques la integració és més fàcil perquè no hi ha aglomeracions remarcables. Salt és un lloc on mana el poti-poti. A igualtat de condicions hi trobem Guissona amb un alt grau de normalitat

Els africans no es fan veure gaire potser perquè tampoc n’hi ha massa. Tinc veïns que es queixen de la immigració, però tampoc hi ha una concentració massa important

Els africans no volen posar la directa sinó aclimatar-s’hi bé perquè molts ja fa molts anys que hi vien. Han fet vincles amb altres persones tant del seu pais com de casa nostra

A les Corts mai no hi he vist cap mena de conflicte entre comunitats culturals. La unitat sembla la millor eina de futur. Hi ha persones que eviten el conflicte. La policia hi té un pes important

Demà és Tots Sants, una festa incorporada del nord d’Europa, i demà passt Difunts. La nit de Tots Sants i Difunts és la festa de les animetes, Quan els infants es desperten troben caramels darrera les portes…

L’Església catòlica sempre ha trobat la manera de fer-se seus els nouvinguts