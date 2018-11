Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de novembre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix abús com l’acció de fer ús d’una facultat, d’un dret o d’una cosa d’una manera il·lícita o amb finalitats diferents de les normals o pròpies

Estem acostumats a notícies que tenen com a protagonistes a adults o menors. Encara que poden semblar diferents l’origen és comú, normalment s’ha fos un plom a qui perpetra abusos de tota mena

Jo tenia uns nou anys quan el germà prefecte em va suggerir que l’ajudés en la correspondència nadalenca. A mi em va resultar gratificant, però van tocar les nou quan encara era allí. El meu pare, preocupat, em va venir a buscar. Això és un abús de confiança que mai més va tornar a passar

Al cap dels anys van denunciar a un altre germà per tocaments. Mai m’ho vaig creure perquè l’home no podia portar la seva creu. Estava enfonsat

Sentim que en col·legis religiosos hi ha tota mena de professors que cometen abusos sexuals siguin religiosos o no. La primera cosa que es diu en aquests casos els abusos s’evitarien si s’abandonés el celibat, però jo tinc molts dubtes d’aquesta causa

El Diccionari normatiu valencià defineix el celibat com l’estat d’una persona que no s’ha casat ni té parella, especialment per motius religiosos o per una altra classe de principis.

Un dels grans problemes que ha tingut l’Església catòlica és que un grup que provoca molt soroll és qui comet pederàstia o abús sexual comés per una persona adulta contra un xiquet o un adolescent.

Aquesta desviació del comportament és especialment punible perquè ataca el pilar de la societat, els xiquets i les xiquetes. Es podia llegir a l’ARA que un pastor sud-africà abusava de les noies del cor (24 de novembre de 2018)

Els Mossos detenen un imam acusat d’abusar sexualment d’un menor i busquen més víctimes de l’imam detingut per agressió sexual (16 de novembre de 2017).

Jo no sóc psicòleg, però diria que el tema dels abusos sexuals a menors es projecta en la violència de gènere i la violència sexual, però hi ha casos que fan mal com els abusos sexuals perpetrats per treballadors d’oenagés. Sembla que el problema n’abraça una quarantena. És allò que diuen: “Quan era mort, el combregaven”

Els protocols de les ONG contra els abusos sexuals són sota examen, però la violència no para amb les noves esclaves sexuals d’Itàlia o els quatre detinguts per una agressió sexual múltiple a una turista a les Canàries, entre moltíssims casos