Vint refugis climàtics a Sant Martí per fer front a la calor

Butlletí del Districte Sant Martí, 2 de juliol de 2021

Per combatre les altes temperatures d’aquest estiu, a Barcelona hi ha oberts 162 espais condicionats dirigits sobretot als col·lectius més vulnerables, com els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. Es mantindran oberts fins al 15 de setembre.

Com a novetat, enguany s’han afegit a la xarxa onze escoles que ajuden a regular la temperatura a través d’espais d’ombra, punts d’aigua i més verd. A Sant Martí, hi ha dos centres educatius que actuen com a refugis climàtics: les escoles Poblenou i Vila Olímpica.