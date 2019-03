Vini, vidi, vincit

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de març de 2019

Jo no em considero un expert sobre Àfrica ni els africans. M’interessa compartir tota una sèrie d’experiències personals lligades amb els nostres veïns. El meu interès se centra comentar sobre una sèrie de temes relacionatats.

L’estratègia dissenyada per la SDRCA va ser i continua essent difondre al major nombre de persones pròpies de casa nostra alguna cosa que retinguin en la retina, però l’èxit ens ha superat donat que com a mitjana els lectors arriben a mirar-se dues vegades el document que es publica

El tema africà és tan vast que és definir-lo amb exactitud. La nostra societat pot ser conscient d’Àfrica a partir de les multinacionals de beneficiència. Algunes persones creuen que Àfrica és només terra de beneficiència, però això és afortunadament col·lateral

Intentem fer arribar a la llum pública la importància que té el comerç amb Espanya. És realment impressionant. Això vol dir que hi ha moltes empreses africanes dedicades a l’importexport

Sí, gran part d’Àfrica està empantanegada com un peix que es mossega la cua. Molta gent no està preparada per participar en el comerç. Cal bastir estratègies per al desenvolupament personal: poder adquisitiu, formació i salut

L’estructura social és molt més complexa que el que es pugui imaginar. Dins d’un país hi pot haver moltes ètnies que inclouen clans. Cadascun dels membres d’aquesta societat civil han de passar comptes amb reis o reietons perquè al final són ells els que dibuixen el mapa polític

Una de les coses més clares d’un viatger a Yaünde és que hi va haver una època que va permetre enquitranar tots els carrers de la ciutat. Es van idear a les voreres claveguerons d’aigua de pluja. A hores d’ara tot són forats. És increïble

No m’agradaria passar més temps a l’Àfrica. He de reconèixer que els països amb cultura àrab estan molt millor. En molts aspectes s’assemblen a Europa perquè en el seu moment probablement Roma els va configurar així