VII Premis Talent Cambra

Jesús Conte – Barcelona, 21 de bovembre de 2021

Sor Lucía Caram, Premi Talent d’Honor a la Solidaritat 2021

El guardó reconeix la seva tasca a la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa

El lliurament serà el 27 de novembre en el marc del Talent & Knowledge Congress a Esade-Creàpolis

El Premi Talent d’Honor en l’àmbit de la Solidaritat que atorga anualment la Fundació Impulsa Talentum i la Cambra de Comerç de Barcelona en el marc dels Premis Talent Cambra recau enguany en la tasca que lidera Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, en favor de les persones amb mancances del Bages, l’erradicació de la pobresa i la creació d’oportunitats laborals.

Les institucions convocants han volgut reconèixer la feina que Sor Lucía i el seu equip realitzen diàriament, donant suport a més de 1400 famílies en risc d’exclusió social, i que s’ha agreujat per la pandèmia de la Covid-19. Segons Bru Recolons, president dels Premis Talent Cambra, s’ha volgut “reconèixer d’aquesta forma un exemple de solidaritat extraordinari que existeix a Catalunya, focalitzat en un entorn molt concret com és Manresa, però que és exemple del que passa arreu del país”. Segons Recolons “sovint posem el focus en Barcelona i les rodalies, però la tasca de la Fundació del Convent de Santa Clara ens recorda que es tracta d’una situació global, on els exemples locals són a vegades els més extraordinaris i solvents”.

El lliurament d’aquest guardó, juntament amb els altres corresponents a la categoria d’Honor, tindrà lloc el dissabte 27 de novembre en el marc del Talent & Knowledge Congress organitzat per la Fundació a Esade-Creàpolis.

Què fa la Fundació

La Fundació del Convent de Santa Clara té actualment com a prioritat la Plataforma dels Aliments , que atén a usuaris derivats per serveis socials d’administracions públiques i també de diferents ONG que operen al territori. La residència Rosa Oriol, ubicada a la carretera de Vic de la capital del Bages, té permanentment ocupades les 19 places amb una estada que, de mitjana, se situa al voltant dels dotze mesos, període que serveix de formació bàsica per poder fer front als reptes quotidians. També es gestionen un total de 14 pisos amb 54 persones acollides.

La Fundació del Convent de Santa Clara disposa com a eines d’integració i acollida un cosidor on es forma i s’aprèn a cosir, així com un hort ecològic de més de 3.000 metres quadrats que genera productes per a cistelles que encarreguen particulars o lots destinats a la Plataforma dels Aliments. Altres serveis, pensats per al benestar de les persones són el d’odontologia, que es presta gràcies a la col·laboració de professionals dels territori; oftalmologia, amb el suport d’una ONG i Althaia i el servei de dutxes, que es coordina amb la Fundació Germà Tomàs Canet.

Un dels projectes de més envergadura nascut per iniciativa de Sor Lucía Caram és el programa #invulnerables que, a Manresa, es visualitza amb el nou Espai Caixa Sant Francesc d’Assís, en el marc del mateix convent, que ajuda a 130 nens i 50 famílies. Aquesta proposta de suport als nens i nenes ja és present a importants ciutats de tot Catalunya.

Sor Lucía Caram, gràcies a la seva projecció pública, i al seu discurs punyent, clar i evangelitzador, ha remogut consciències al llarg dels darrers anys i ha situat la tasca del Convent de Santa Clara en el focus mediàtic com a exemple solidari de la societat.

Veure l’entrevista publicada al nostre diari digital Catalonia Talent:

https://www.cataloniatalent.cat/cat/noticia/sor-lucia-caram-hem-passat-de-demanar-a-deu-a-demanar-a-tot-deu

Els Premis d’Honor Talent Cambra

Els Premis d’Honor Talent Cambra reconeixen a persones amb una trajectòria destacada en valors que beneficien a la societat com el mecenatge, l’humanisme, la ciència i la solidaritat, a personalitats estrangeres que aposten pel talent català i també a catalanes que exerceixen d’ambaixadors de la marca Catalunya.

A més d’aquests premis d’honor, ja s’han lliurat una vintena més de guardons que abasten els diversos camps de l’emprenedoria, la innovació tecnològica, les TIC, la mobilitat, el medi ambient, la ciència o les humanitats.

Barcelona, novembre de 2021

https://www.premistalent.cat

Atenció MMCC: Jesús Conte / Tel. 628 11 83 33 / jesusconte54@gmail.com