Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’octubre de 2018

La SDRCA va presentar un festival de videos africans el propassat 17 d’octubre al Centre Cívic Guinardó de Barcelona

Hi participaven 5 videos fets per al projecte “55 videos africans”, dedicat a cada país africà reconegut per la Unió Africana. Entre aquests primers 5 videos, hi eren representats Burkina Faso, el Camerun, Guinea Bissau, Guinea Equatorial i el Senegal

Vam atorgar el diploma al Senegal, representat per una noia senegalesa que treballa a Barcelona

Aquests videos es poden veure a www.africatv.cat i a YouTube (africatvtube). Fins a hora present s’han fet 812 clics per al conjunt de videos

No m’agrada no veure africans en esdeveniments nostres perquè això pot tenir moltes interpretacions. Si aquest fos el cas, hauríem d’ajustar-nos els cargols

Tenir accés a fonts africanes no és fàcil si ho preguntes a les nostres institucions. Ningú ens ha volgut donar llistes amb adreces postals d’aquestes associacions, ni encara menys d’electròniques

Ens hem hagut de conformar amb l’única font pública que sabem, la Guia d’Entitats del Departament de Justícia. Aquesta guia és enorme, l’única forma de treure’n profit és manualment

La SDRCA va considerar només un terç de la llista per qüestió de temps (en consumeix molt). De les que consideràvem africanes en feiem una llista amb l’adreça postal (gairebé no n’hi ha cap d’electrònica)

Es va adjuntar al sobre una carta així com una targeta de plàstic personalitzada per associació amb els distintus de la SDRCA. Es va ensobrar, s’hi va posar segell, però, llevat d’un noi espantat que va trucar per telèfon, no va contestar ningú més. Una altra dada és que moltes adreces de correu eren falses, aproximadament en un 30% de les cartes (cartes retornades)

Com es pot veure les dificultats de comunicació són importants