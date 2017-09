Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de setembre de 2017

Tot i que el Camerun sigui un país pobre, això no vol dir que visqui en la misèria. El Camerun té tota mena d’índexs en situació molt baixa si els comparem amb els primers països del planeta, però la gent hi riu i hi plora com a tot arreu

Yaünde disposa de tots els serveis que tenim aquí, però hi ha índexs que teníem aquí el 1900, particularment pel que fa a la salut.

Malgrat que està format per molts pobles, el Camerun és un país tranquil. La gent del carrer és molt espontània

Quan jo hi vaig anar, vaig tenir la sort que els meus socis camerunesos m’acompanyessin per tot arreu. Dic sort perquè allí has de passar dos garbells: el blanc crida l’atenció, tothom et veu

El segon garbell és l’idioma. Sha de dominar el francès a la perfecció. O dit amb unes altres paraules: si ets francès, tens la seguretat que no et passi res

Jo vaig estar de sort perquè anava blindat pels meus socis camerunesos: no vaig tenir cap problema enlloc

Hi ha gent d’aquí que se sorprèn que hi hagi tot un sistema bancari que fa préstecs com aquí. És clar que els camerunesos tenen les mateixes necessitats que nosaltres. Els camerunesos també viuen a cobert com aquí i fan projectes vitals sigui quina sigui la seva condició

La vida es veu al carrer, però no espereu trobar oficines professionals luxoses sinó més aviat sòbries. El tracte amb professionals és molt correcte

Tot i que admeto la realitat, m’agradaria veure el poble camerunès una mica més ric o molt més ric. El meu desig és que aquest país prosperi com qualsevol altre país africà