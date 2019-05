Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de maig de 2019

Una de les grans fortunes que he adquirit des de la meva adolescència ha estat viatjar. Mai hagués dit que a hores d’ara hagués visitat vint països, sobretot de l’hemisferi nord

El millor viatge de la meva vida és el que vaig fer des de Manresa fins Múrcia i Cartagena. Va ser un viatge fet per etapes. És el millor viatge per moltes raons, però hi vaig trobar el que deien els llibres. Vaig viure el que era escrit

Els viatges més exuberants han estat al Japó i la Xina, pobles molt diferents on la seva gent és amable i hospitalària. S’ha de ser al lloc per veure les coses. La plaça de Tiananmén es pot visitar fent una llarga cua. No és curiós que el lloc de revolta (1989) sigui lloc de visita de la ciutadania ?

He visitat també els Estats Units i Rússia. Cal ser-hi per entendre-ho. L’únic viatge on he anat al Tròpic és al Camerun. La resta de viatges els he fet a tot Europa, en menor freqüència a l’Europa oriental

Veure tants pobles et fa ser una mica professional del viatges perquè discrimines fàcilment la naturalesa dels seus habitants. Necessitaria uns tres anys per visitar exclusivament els països africans, però a més de la disponiblitat econòmica i garanties de seguretat

Quan viatjo, el que més m’agrada és determinar la idiosincràsia de les persones. També m’agrada el medi natural i el construït. La grandesa de l’Àfrica la donen les diferents persones

Vaig conèixer un home, inicialment guia turístic, que es va llançar a l’aventura. Va poder salvar la pell perquè Déu ho va voler. Em va posar al corrent de l’Àfrica real. Em va fer venir molta prudència

He fet una sèrie de temptatives per viatjar a més països africans. Endut per un documental, em va cridar l’atenció Burkina Faso. En una oficina turística de Barcelona em van fer la documentació. Quan era tot a punt, surt l’amo per pregutar-me qui m’aniria a buscar a l’aeroport. La meva resposta fou literalment “ningú”. Aleshores va estripar la documentació

M’ha cridat també diferents vegades de viatjar a Sud-àfrica, però he arribat a la conclusió que ha de ser mitjançant un grup turístic. La raó és que la criminalitat és altíssima, té un índex de criminalitat de 80.000 molt per davant dels Estats Units amb 10.000, el segon

Un altre viatge que vaig concertar va ser un al Camerun amb escala a Ghana, on hi ha l’African Association of Universities (AAU), però un error administratiu el va cloure. Ara torno a estar en contacte amb l’AAU. Ja ho veurem…!

La idea és fer classes a distància a africans del continent i d’aquí. Es començarà amb cursos curts de física, matemàtiques, i química. Animeu-vos-hi…!

Una màxima en què encara crec és que puc visitar moltes Àfriques a Barcelona tot i que no és el mateix que visitar un país. He parlat amb moltes persones d’ascendència africana, però no és mateix perquè ja s’han adaptat a aquí sense conservar explícitament l’essència dels seus llocs d’origen