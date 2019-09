Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de setembre de 2019

Viatjar països africans des de casa nostra és a l’abast de tothom perquè hi ha línies aèries que enllacen amb aeroports africans. També hi ha línies marítimes regulars amb ports del nord d’Àfrica

Viatjar a l’Àfrica pot estar condicionat per l’edat del viatger sobre tot si es considera el continent com un punt d’aventura. No fa pas massa sortia al diari que un noi nostrat havia acabat de visitar tot els països del món reconeguts per Nacions Unides

Sí, a l’Àfrica s’hi pot anar amb una sabata i una espardenya, però sempre havent avaluat els possibles perill. Jo acostumo a dir que es faci un pla de ruta confiant els desitjos del viatger

No sóc un gran viatger cap a l’Àfrica. El primer viatge que vaig planejar fou induït per la Volta ciclista a Burkina Faso. Vaig posar fil a l’agulla. Vaig demanar a una agència de viatges que me’n preparés els papers

Quan vaig anar a buscar la documentació, surt el propietari per preguntar-me qui m’aniria a buscar a l’aeroport. Li vaig dir ningú. Aleshores és quan estripa els papers del meu viatge

El segon intent va ser fer dos viatges enllaçats. Primer a Ghana i després al Camerun. No sé quin embolic es van fer a Ghana perquè la secretària em va dir una hora d’un dia que encara era a Barelona segons el que els hi vaig anunciar

Com molta gent, Sud-àfrica fou la meva tria en diferents temps. El tema seguretat anant per lliure encara em treu el temps. Al final vaig quedar a Johannesburg amb una noia nigeriana. Ho vaig deixar córrer per qüestions de segureta: a Sud-àfrica hi ha anualment un total de 80.000 morts violentes. Sud-àfrica és el líder mundial, seguit d’un conegut país que en té 10.000

Finalment vaig anar una setmana al Camerun, acompanyat per gent coneguda. Jo aconsello sempre d’anar a l’Àfrica amb rutes establertes per autocar