Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de desembre de 2019

L’africà agraeix quan el contertulià sap posar a el seu país en el mapa. Després gaudirà del coneixement que tingui sobre el seu país: geografia, història, socoetat, etc.

Si un europeu vol viatjar a un o més països africans és bo que se n’informi prèviament. És bo també que el viatger sàpiga quines llengües s’hi parlen així com dels pobles que hi habiten al punt d’arribada

És bo saber també com conviuen les persones de les diferents comunitats culturals. Saber com es reparteixen els ingressos familiars

El viatger s’ha d’interessar per la formació que reben els infants i els de major edat i quin és el seu estat de salut. Saber com els infants adquireixen coneixements a l’escola i els més grans a la universitat. Saber com està l’assistència mèdica als dispensaris fins com funcionen els hospitals

La resta d’informacions la deixo en mans del viatger