Vestimenta

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de juny de 2018

L’arribada de la TV ens va permetre veure territoris que mai havíem imaginat. No érem uns complets ignorants perquè també disposàvem de llibres il·lustrats o del cinema

Va ser per mi veure persones gairebé nues a l’Amazones i en zones africanes. Vaig pensar que si volien anar despullats que hi anessin tot pensant que aquestes persones no tenien cabuda en la nostra civilització

Aquests pensaments de la meva adolescència van començar a evolucionar fins al punt que no tolero que avui dia hi hagi persones de l’Àfrica continuïn anant nues. No ser trobar cap explicació per acceptar-ho

Les persones que encara són en vies de desenvolupament han de començar per vestir-se. És allò que l’hàbit fa el monjo

No veig de bons ulls que hi hagi persones que viatgin fins aquests llocs per veure-hi gent nua. Ho considero una total obscenitat. Si ens escandalitzem no ho és tant per les persones sinó pels governs

S’ha d’exigir la dignitat d’aquests pobles perquè també hi ha governs que hi treballen. No hem de confondre la deixadesa d’aquestes persones amb manca d’intel·ligència

Els meus detractors diran que el que veig en aquesta nuesa s’hi pot amagar tota la seva dignitat. Aquest pobles saben que s’haurien de vestir perquè així hi van seus visitants

No tolero el turista que regategi davant persones que demostren ser prou sensibles, no només de butxaca sinó d’esperit