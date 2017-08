Vestigis de Tunísia

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

Vaig fer-me una imatge idíl·lica de Tunísia durant l’any 1985. A partir d’aleshores vaig fer-ne un seguiment, lloc des d’on es podia llegir l’antiguitat

Durant aquell any 1985 em vaig relacionar a nivell amistós amb una noia tunisiana que em va estar explicant coses del nord d’Àfrica i l’islam

La relació no va durar massa perquè la meva estada a la universitat francesa on érem tenia data de caducitat. Jo vaig quedar convençut que la seva generació capgiraria la vida a Tunísia

Des d’aleshores no va passar altra cosa que una primavera àrab de conseqüències més aviat funestes. Fa un cert temps que no sabem de terroristes en un país on els ingressos del turisme eren molt importants

Potser entre tot plegat han pogut traçar un camí vers l’estat del Benestar. Tunísia és la veïna d’Algèria i Líbia, on encara perdura una guerra civil d’anys, des d’on es col·laven terroristes. Líbia es podria definir com la perla negra de la Mediterrània

Què se’n deu haver fet d’aquella noia que em va obrir la porta del nord d’Àfrica ?