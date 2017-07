Vestigis de la història

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juliol de 2017

Els amazics són el poble que va veure arribar els àrabs en la seva empenta cap a la península Ibèrica

Els amazics eren els pobladors del nord d’Àfrica. Una característica que els distingeix és que no conformen una unitat geogràfica perquè estan dispersos en bosses des del Marroc fins Líbia

Se sap que Ceuta té vestigis àrabs, Melilla els té amazics. Hi van haver intents de cooficialitat, però sense èxit

El mateix va passar a Egipte on l’avenç musulmà no va doblegar les arrels cristianes, ara més riques que les àrabs. No és una aventura que pugui semblar poc

Els cristians coptes es consideren els reals descendents dels egipcls faraònics. Combinen la unitat nacional amb un cristianisme sense esquerdes quan només representen al voltant del 10% de la població

Els coptes i els seus símbols han perdurat durant la història

Tenim doncs dos substrats que assenyalen una vida anterior de l’ocupació musulmana

Encara que la població àrab sempre domini per quantitat, han arribat a acords de convivència que no sempre són òptims

Malgrat que els coptes segueixen les normes del cristianisme, els amazics es van adherir a l’Islam, fet que la convivència sigui millor

Hi ha països on s’ha oficialitzat la llengua amaziga i tots els seus signes i cultura. Molts amazics han arribat al nostre país on poden expressar-se lliurament amb la seva senyera i la seva llengua

Hi ha hagut entitats catalanes que han ajudat amazics a sentir-se com a casa. Molts dels seus descendents tenen com a llengua materna l’amazic, a més del català i del castellà a l’escola, sovint sense la necessitat d’expressar-se en àrab

La realitat és diversa…!