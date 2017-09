Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de setembre de 2017

Els africans són els veritables responsables de las situació dels seus països. Ho va dir Barack Obama, un negroafricà: “Âfrica ha de rersoldre els seus propis problemes”

Ha arribat l’hora a dir-hi adéu a la beneficiència per una raó bàsica: els africans no en volen. La SDRCA ho ha ratificat en persona al Camerun, Ghana, Kenya… ho consideren una extensió del colonialisme

El nostre país hauria de fer front a les necessitats d’Àfrica aportant-hi la cooperació empresarial

La cobdícia de no pocs africans posa el peu al coll als seus coetanis. La situació d’Àfrica encara no és encara prou greu perquè pot arribar a ser cada cop pitjor

El baix desenvolupament humà afecta per igual rics i pobres. Els pobres viuen com a bestioletes alhora que desconeixen l’abast de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948)

Els inversors estrangers es veuen obligats a treballar a l’uníson per seguir el joc imperant, transformant-se inevitablement en depredadors. El empresaris van a l’Àfrica per fer diners, però acaben sent escanyapobres donada la dependència del 51% dels accionistes locals

No veig l’Àfrica massa bé que diguem perquè l’espoli d’Àfrica no és només material sinó intel·lectual.

Recordo molt bé la conversa que vaig tenir (2015) amb l’encarregada d’un bar de l’aeroport Nsimalen. Ja em veia sense la cartera perquè al Camerun les coses sempre s’acaben així, deia

Els depredadors no són essencialment els estrangers sinó que ho són aquests homenets que miren de xuclar-te fins l’últim cèntim de la butxaca. És lamentable, però és així

Per consideracions filantròpiques, cal intervenir l’Àfrica amb valors africans, però no s’ha de permetre que les societats africanes esdevinguin un vesper infecte. Que la llei s’emporti tanta immundícia