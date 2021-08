Verkami Crowdfunding

Verkami, 16 de agosto de 2021

Te escribimos para presentarte dos novedades que mejoran la experiencia de aportar a las campañas para todos los verkamistas y la gestión de los proyectos para los autores:

¡Incorporamos Bizum como método de aportación y pagos directos para las aportaciones!

Entre las ventajas, un proceso más robusto, menos trabajo para mecenas y autores y los autores recibirán el 100% de las aportaciones sin tiempo de espera.

Estos son los cambios que se pondrán en marcha el viernes 3 de septiembre:

Las aportaciones realizadas a una campaña pasarán a cobrarse en el momento de la aportación en lugar de al finalizar la campaña como hasta ahora.

Si el proyecto no consigue el objetivo, estas aportaciones directas serán devueltas automáticamente, por el mismo método de aportación, al terminar la campaña.

Se podrá aportar con Bizum desde el principio de la campaña a todas las campañas (no solo a partir de los 10 días de campaña).

Y para los autores o futuros autores de campaña que estéis leyendo esto, también se aplicará a las campañas publicadas a partir de esta fecha que terminen con éxito, un 1,5% de Gastos de gestión de pagos (en vez del 1,35% actual) para poder asumir el coste de incorporar Bizum como método de pago, al ser la comisión por transacción de Bizum más elevada que la de Tarjeta.

¿Cuándo se producirá este cambio?

El viernes 3 de septiembre por la mañana pondremos en marcha la funcionalidad, y todas las aportaciones realizadas a partir de esa fecha pasarán a ser cobradas al momento.

¿Qué pasa si tengo una aportación no directa a un proyecto?

Si actualmente tienes una aportación a un proyecto en marcha, esta se cobrará como hasta ahora al finalizar la campaña, independientemente que la campaña termine después de la fecha del cambio.

No tienes que hacer nada especial al respecto.

La ventajas de este cambio

Cuando Verkami abrió sus puertas en 2010, por los referentes y los datos que teníamos entonces, valoramos que los pagos diferidos eran la mejor opción.

Con toda la experiencia, feedback y resultados adquiridos en estos años, vemos que el cambio a aportación directa, será una gran mejora para autores y mecenas, además de una tendencia en plataformas nacionales e internacionales.

Hemos consultado también con autores y mecenas que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria, y todos están convencidos de que será un gran paso adelante.

Explicamos con todo detalle los motivos y las ventajas que supone el cambio para autores y mecenas en nuestro blog, pero os dejamos aquí un breve resumen:

Para los mecenas:

No fallarán cobros al finalizar la campaña con la consecuente molestia de tener que solucionarlos.

Se podrá aportar con Bizum desde el inicio de la campaña.

A muchos mecenas les parecía que no habían aportado correctamente al no recibir un cargo al momento, o les extrañaba recibir un cargo al cabo de un tiempo de haber hecho la aportación. Ahora será un proceso más natural y adaptado a las experiencias habituales de ‘compras’ en internet.

Algunos bancos daban problemas puntuales con las aportaciones autorizadas en el momento de realizarse o en el momento de cobrarse. Ahora esto ya no pasará.

La devolución será automática al método de pago con el que se haya aportado.

Podremos incorporar nuevos métodos de pago como Apple Pay, Google Pay o transferencia.

Para los autores:

Cuando todos los pagos sean directos, ya no habrá tiempo de espera para recibir la financiación, se podrá recibir en 1 o 2 días.

Menos trabajo de gestión, emails, dudas al finalizar la campaña con la gestión de los impagados que pudieran quedar.

Habrá el 100% de las aportaciones de la campaña cobradas, no se perderá ningún impagado.

