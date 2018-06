Veritas mundi

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de juny de 2018

La veritat del món no surt en cap enciclopèdia sinó en la suma del pensament d’un grup de persones sovint desconegudes entre si

El que fan els mitjans de comunicació és farcir la realitat. Sovint no poden explicar què, com i per què passen certes coses. Un exemple ben clar és la història de l’apartheid a Sud-àfrica

Tot descansa sobre la figura de Nelson Mandela, per bé. Aquest home no és el que ens han volgut fer creure. No, no és un príncep blau que va ser empresonat d’una forma arbitrària. Hi havia molts càrrecs contra ell, i els afrikàners van decidir de posar-lo en conserva

Van esperar temps millors per fer-ne l’ús que li pertocava. Els seus 27 anys de presó li van servir perquè posés les seves idees en remull, sobretot es va adonar que els blancs també tenien ànima

Qui va fer fora l’apartheid no va ser Nelson Mandela sinó l’esfondrament de la Unió Soviètica l’any 1991, després de la caiguda del mur de Berlín (1989). La Unió Soviètica finançava tots els grups revolucionaris, més aviat comunistes, de tot el món, en particular dels que hi havia a Sud-àfrica

Fa uns quants anys que vaig coincidir a Rússia amb el qui fou ministre de José Luis López Zapatero, Pedro Solbes Mira. Vaig pregunta-li com s’havia fer la privatització a Rússia, va contestar d’una forma teatralitzada, amb la qual cosa vaig consolidar les meves idees al respecte

La mateixa es podria fer a Sud-àfrica: “com es va aconseguir crear una oligarquia negra ?”, amb una resposta molt similar. L’aparell del partit va donar pas als més assedegats. Sud-àfrica encara està jugant una partida de pòquer perquè la minoria blanca no va perdre ni una sola de les seves propietats

Si us hi fixeu, ni el distintiu dels webs ni del correus ha canviat, és .za (zuit afrika). Està clar que aquests governs que surten de l’ANC, trigaran més o menys, però passaran a ser d’un altre partit que sabrà gestionar millor la realitat. Sud-àfrica ha necessitat tenir el seu conte de fades per no haver d’arribar a les mans

El pobres de solemnitat conserven els seus ideals mantinguts per l’ANC (Congrés Nacional Africà). El pes de la realitat és enorme com ara tenir un 40% de persones sense feina perquè no saben fer res. Arriben allaus d’emigrants de països veïns perquè sí que saben treballar. Això provoca brots xenòfobs al si de la societat sud-africana

Quan ens anem fent grans, ens anem oblidant d’aquells contes fantàstics que, un cop es recorden, surt l’extrema realitat perquè el món és ara com fa milers d’anys