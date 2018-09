Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de setembre de 2018

Quan jo era petit, tenia un veí que es deia Serafín. Vist des de la meva perspectiva, jo veia en Serafín vell tant per la cuirassa com pels seus pensaments. Veia ridicul quan deia: “Si jo tingués quinze anys”, per exemple

La meva vida l’ha tingut en compte sovint. Tenia una seixantena, però ara tenir més de seixanta anys representa tenir una edat inferior a la d’en Serafín. Aquesta tendència és mundial gràcies a les millors atencions sanitàries de què gaudim tots

Vaig conèixer al Camerun un home de negocis que aparentava una edat menor que la que tenia. Tenia les condicions físiques i mentals òptimes. Aquest home no era només un pou de ciència, sabia estrictament com tractar l’altre

Tot i que no sóc un home vell, es pot dir que sóc un home gran. Gaudeixo de les caracterítiques creatives que em permeten viure sense massa problemes. Em considero creatiu perquè gaudeixo d’allò que em permet ser-ho, coneixements, experiència, i entorn

Quan vaig a certs llocs, em parlen amb veu alta perquè pensen que sordejo. Jo no dic res perquè sé fins on arribo. Fer-se vell és tota una experiència perquè, pel que a mi respecta, acullo totes les meves edats al mateix temps.

Em va bé de vegades recollir en la meva infantesa i les altres parts de la meva vida alhora. Aquesta disposició és fulminant a l’hora d’acabar d’encarrilar la meva vida

No és estrany el respecte que l’Àfrica tracten els seus vells, de vegades perseguits per persones de menor edat. Aquest respecte és essencial en la vida africana perquè com tots sabem “quan un vell africà mor, es crema una biblioteca”

El valor del vell és de gran importància a l’Àfrica només eclipsada per l’extensió de les noves tecnologies, però també se’n surten d’una manera o d’una altra

Això pot tenir un pes important perquè nosaltres hem anat perdent el respecte dels vells. És aquesta societat canviant en poqués dècades