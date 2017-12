Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de desembre de 2017

Els musulmans catalans aporten cap un 8% de la població, en la major part són magribins, especialment marroquins, i, en menor mesura algerians.

La proporció d’aquestes últimes persones és en la catalanofonia diferent si es considera la geografia. La presència marroquina descendeix en sentit sud quan l’algeriana disminueix cap el nord

És normal que sigui així perquè la distància als ports d’Alacant des d’Algèria és molt curta

Si es té en compte la composició ètnica d’Espanya sense tenir en compte les actuals migracions, que daten de 40 anys enrere, la nostra composició resulta en un 19% de genètica magribina

Un fenomen que passa desapercebut és que en certa mesura el Marroc i Espanya són dos pobles germans. Per exemple, dit per una sevillana, hi ha molts costums a Andalusia que estan inspirats del Marroc com per exemple certes expressions del folclore

Un fet bastant actual fou la bona convivència entre marroquins i espanyols en el protectorat finalitzat el 1956, data de la independència del Marroc

Com passa sempre entre veïns, aparaixen litigis per superar. Un exemple és el tema de la pesca que dominaven vaixells espanyols. Al final es va resoldre de manera que la tripulació fos 50:50 entre marroquins i espanyols. Així els marroquins aprenien arts de pesca d’última generació

Actualment ha emigrat a Espanya cap un 6% de la població nacional marroquina. La superfície del Marroc és d’un 88% de la d’Espanya, la seva població és la del 73% del nostre país. L’Index de desenvolupament humà (IDH) es al Marroc mitjà, el 73% del d’Espanya (molt alt)

S’hauria de promoure el turisme cap el Marroc de la mateixa manera que ho haurien de fer les inversions cap un país germà, veí per terra, mar i aire