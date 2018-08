Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’agost de 2018

Quan el nou Rei d’Espanya Felip VI va prendre possessió del càrrec, va fer una sèrie de viatges molt alliçonadors. El primer viatge va ser per trobar-se amb el Papa al Vaticà

Després va visitar les capitals dels països veïns: França, Portugal i molt encertadament al Marroc. Està clar que Espanya i el Marroc estan condemnats a entendre’s perquè ocupen una regió geostratègica. Les aigües de l’Estret estan a les seves mans

Va evitar fer dos viatges per diferents raons. Felip VI no va visitar el Principat d’Andorra en deferència al copríncep, bisbe de la Seu d’Urgell. El viatge a Gibraltar o, per defecte, a Londres és impossible perquè es considera l’espanyolitat del Penyal

Si el Marroc i Espanya s’ho munten bé, tenen un llarg camí en benefici d’un bon veïnatge, des del meu record el Marroc té molta força, però potser el nostre desconeixement es cada dia menor. Com més amics siguem, més esmolarem les diferències

Un lúcid professor feia referència als problemes entre estats veïns. No és el mateix per exemple relacionar-se amb Hongria que relacionar-se amb França, el Marroc o Portugal perquè sempre surten friccions entre estats veïns. Aquestes diferències es poden sempre arreglar des del respecte mutu